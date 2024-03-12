L’information santé n’importe où et n’importe quand
Nos articles les plus lus
Baisse fumeurs France et inégalités : le fossé se creuse
L’essentiel à retenir : malgré une baisse historique avec 4 millions de fumeurs en moins, le tabagisme devient un marqueur de précarité inquiétant. La …
Recommandations Anses sédentarité : la règle des 30 minutes
L’essentiel à retenir : l’Anses préconise désormais une pause active toutes les 30 minutes pour lutter efficacement contre la sédentarité. Cette nouvelle règle vise …
Mécanisme du diabète, signes et complications : tout savoir
L’essentiel à retenir : le diabète provoque une usure silencieuse des artères et des nerfs causée par l’excès de sucre. Se faire dépister tôt …
Nos derniers dans la catégorie Nutrition & Santé
Sexualité des seniors : les hommes font durer le plaisir
En matière de sexualité des seniors, une étude publiée cette semaine par le British Medical Journal nous révèle que les hommes sont sexuellement plus …
200 médicaments moins remboursés dès le mois d’avril
Suite à l’avis rendu par la Haute-Autorité de Santé à l’automne dernier, le gouvernement aurait établi une liste de 200 médicaments (contre 110 initialement …
Le transsexualisme n’est plus considéré comme une maladie mentale
Comme le souhaitait depuis longtemps l’ensemble des associations trans, bis, gais et lesbiennes, et comme s’y était engagée Roselyne Bachelot-Narquin, le transsexualisme n’est désormais …
